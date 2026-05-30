Haberler Yaşam Haberleri Marmara Denizi'nde arıza yapıp sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 30.05.2026 14:46

Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası sonucu sürüklenen 10 metre uzunluğundaki teknedeki 2'si çocuk 9 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'da deniz sefası az kalsın tekne arızası sonucu felakete dönüşecekti. Makine arızası yaşayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı. Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tekneyi güvenliğe alarak 2'si çocuk 9 kişiyi kurtardı.

Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince (KEGM) Güzelce Marina'ya demirletildi. Öte yandan, sürüklenen teknedeki kişiler, kurtarılmayı bekledikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

