Marmara denizinde sürüklenen LPG gemisi korkuttu

Giriş Tarihi: 5.01.2026 13:08

İstanbul Marmara denizinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan LPG gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi Tuzla Demir Sahası’nda emniyete alındı.

Marmara Denizi Büyükada açıklarında, gündüz saatlerinde BITIHI 2 isimli LPG gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 römorkü bölgeye sevk edildi. Gemi, ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla Demir Sahası'nda emniyete alındı.

GEMİ TUZLA DEMİR SAHASI'NDA EMNİYETE ALINDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "BITIHI 2 isimli LPG gemisi, makine arızası sonucu Büyükada'ya doğru sürüklenmiş ve KURTARMA-9 Römorkörümüz müdahalesi sonucu karaya oturması engellenmiş olup, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

