Haberler Yaşam Haberleri Marmaracık Tabiat Parkı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaracık Milli Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:20 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:20

Marmaracık Tabiat Parkı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaracık Milli Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Marmaracık Tabiat Parkı nerede sorusu, İstanbul ve çevre illerde ikamet edenlerin kamp yapmak için araştırdığı konulardan biridir. Marmaracık Tabiat Parkı'na nasıl gidilir sorusunu soracak olursanız İstanbul'da ikamet edenler için ulaşımın son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. Marmaracık Tabiat Parkı konumu İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içindedir. Marmaracık Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücretleri ve konu ile ilgili ihtiyacınız olan bilgileri sizler için derledik.

Marmaracık Tabiat Parkı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaracık Milli Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Marmaracık Tabiat Parkı nerede sorusuna cevap aranırken Türkiye kamp alanları haritası da incelenebilir. Oldukça popüler olan bu kamp alanı, özellikle yaz aylarında oldukça yoğundur. Marmaracık Tabiat Parkı'na nasıl gidilir şeklinde araştırma yaptığınızda da ulaşımın olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Marmaracık Tabiat Parkı konumu ve Marmaracık Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücretleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Marmaracık Tabiat Parkı Nerede?


Marmaracık Tabiat Parkı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Feneri Köyü sınırları içindedir. Bu tabiat parkı, deniz ve doğa manzaralı çok güzel bir konumdadır. Tabiat parkında çok sayıda hayvan ve kuş türünü görebileceğiniz gibi kamp yapmak için de uygun bir alan tahsis edilmiştir. Doğal olarak kış döneminde talebin yoğun olmadığı kamp alanına yaz ayları için çok sayıda misafir gelir. Belli bir ücret karşılığında misafirler kendi çadırlarını kurarak kamp yapabilirler.


Marmaracık Tabiat Parkı'na Nasıl Gidilir?


Marmaracık Tabiat Parkı, İstanbul'un en kuzey ucunda yer alır. Söz konusu tabiat parkının İstanbul şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 37 km'dir. Trakya ya da doğu bölgelerinden tabiat parkına gelecek olan misafirlerin O-7 otoyolunu kullanarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden bölgeye ulaşmaları daha kolay olacaktır.


Marmaracık Tabiat Parkı Kamp Alanı Giriş Ücretleri


Marmaracık Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücretleri her yıl güncellenir. 2022 yılı giriş ücretleri baz alındığında otomobil ile tabiat parkına girmek istediğinizde 27 tl ücret ödemeniz gerekir. Şahıs girişi için belirlenen ücret ise 9 tl'dir. Kamp yapmak yerine tabiat parkında bulunan bungalov evlerden istifade etmeyi de düşünebilirsiniz. Yine 2022 yılı için 2 yataklı bungalov evlerin gecelik ücreti 225 tl olarak belirlenmiştir.

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Marmaracık Tabiat Parkı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaracık Milli Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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