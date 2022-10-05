Haberler Yaşam Haberleri Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:04 Son Güncelleme: 5.10.2022 10:08

Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… Marmara’da korkutan bir deprem meydana geldi. Tekirdağ Yeniköy açıkları merkezli deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerde hissedilen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu, nerede?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Marmara depremi hakkında bilgiler...

Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… Marmara'da korkutan deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; Marmara Tekirdağ açıklarında bir deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Marmara depremi hakkında detaylar…

MARMARA'DA DEPREM!

İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerden gelen son dakika haberine göre, halkı endişelendiren bir deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 2.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.0 olarak duyurdu.

Saat 09:41'de gerçekleşen depremin merkez üssü Tekirdağ Yeniköy açıkları olarak belirlendi.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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