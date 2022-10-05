Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… Marmara'da korkutan deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; Marmara Tekirdağ açıklarında bir deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Marmara depremi hakkında detaylar…
İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerden gelen son dakika haberine göre, halkı endişelendiren bir deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 2.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.0 olarak duyurdu.
Saat 09:41'de gerçekleşen depremin merkez üssü Tekirdağ Yeniköy açıkları olarak belirlendi.
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ