Marmara’da korkutan deprem! Deprem nerede, hangi ilde oldu, kaç şiddetinde ? 5 Ekim 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… Marmara'da korkutan deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre; Marmara Tekirdağ açıklarında bir deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Bu noktada vatandaşlar, ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Marmara depremi hakkında detaylar…