Marmara’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Marmara’da 3.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü neresi?

Marmara'da deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile cevaplanıyor! İşte, Marmara'da deprem hakkında detaylar…