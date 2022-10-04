Marmara’da deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Marmara’da 3.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü neresi?

Marmara'da deprem! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile cevaplanıyor! İşte, Marmara'da deprem hakkında detaylar…
MARMARA'DA DEPREM!
İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerden gelen son dakika haberine göre halkı endişelendiren bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.1 olarak açıkladı.
Saat 01.57'de gerçekleşen depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.