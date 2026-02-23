Haberler Yaşam Haberleri Marmaraereğlisi’nde görevli Uzman Çavuş Kamil Keskin evinde ölü bulundu
Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Kamil Keskin’in vefat haberi derin üzüntü yarattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde görevli olan Keskin'in evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında Keskin'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uzman Çavuş Kamil Keskin'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Keskin'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere silah arkadaşları ile görev yaptığı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

