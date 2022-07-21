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Giriş Tarihi: 21.7.2022 12:58

Marmaray'da iki yolcu birbirine girdi! “Bak seni var ya bıçaklarım” diyerek tehdit etti

Gebze - Halkalı hattında yolcu taşıyan Marmaray treni Pendik durağına geldiğinde 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü.

İHA
Marmaray’da iki yolcu birbirine girdi! “Bak seni var ya bıçaklarım” diyerek tehdit etti

Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

"BAK SENİ VAR YA BIÇAKLARIM"

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü.

Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Marmaray'da iki yolcu birbirine girdi! “Bak seni var ya bıçaklarım” diyerek tehdit etti
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