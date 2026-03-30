Marmaris Belediyesinde rüşvet ağında 4 şüpheliye tutuklama talebi

Marmaris Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine 26 Mart'ta gece saatlerinde operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi.

4 BİN DOLAR RÜŞVET SUÇÜSTÜ

Bu kapsamda, 26 Mart 2026 günü İmar Müdürlüğünde görevli mühendis T.D., 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı.

Planlı soruşturma kapsamında, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulanan şüphelilere yönelik, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün gece saatlerinde ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerde arama yapılmasının planlandığı belirtildi. Aramalar sonucunda suçüstü yapılan seri numarası alınan paralar ele geçirildi 13 şüpheli gözaltında iki kez rüşvet aldıkları ele geçirilen paralar ile tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. İmar Müdürü İ.P. mühendis V.Ç. Mühendis, T.D. esnaf T.K. muhtar F.T. mühendis C.C. Zabıta Müdür Vekili M.K., serbest meslek M.Ş. muhasebeci F.K., M.G., belediye memuru N.C. ve belediye memuru H.P. şüpheli olarak toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini ifade etti.

ADLİYE LOJMANLARINDAN RÜŞVET İSTEMİŞLER

Genişletilen soruşturma kapsamında rüşvetin detayları ortaya çıktı. Belediye görevlilerinin, Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhitte, ruhsat işlemlerinde 11 aydır zorluk çıkarıldığını ve bu süreçte rüşvet ağının devreye girdiği iddia edildi. İnşaat ruhsatının alınamaması nedeniyle çalışmaların başlayamadığı ve birkaç kez rüşvet alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında en az 10 kişinin mağdur olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, İmar Müdürü İlker Pakir, mühendis Tevfik Duyum ve mühendis Volkan Çakır tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.