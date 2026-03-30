Marmaris Belediyesinde rüşvet ağının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Marmaris Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettiği iddiaları üzerine 26 Mart'ta gece saatlerinde operasyon başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, otel, restoran, işletme ve yeni iskan süreçlerinde bazı kişilerin çıkar amaçlı birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi.

4 BİN DOLAR RÜŞVET SUÇÜSTÜ

Bu kapsamda, 26 Mart 2026 günü İmar Müdürlüğünde görevli mühendis T.D., 4 bin dolar rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı. Planlı soruşturma kapsamında, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulanan şüphelilere yönelik, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün gece saatlerinde ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerde arama yapılmasının planlandığı belirtildi. Aramalar sonucunda suçüstü yapılan seri numarası alınan paralar ele geçirildi 13 şüpheli gözaltında iki kez rüşvet aldıkları ele geçirilen paralar ile tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. İmar Müdürü İ.P. mühendis V.Ç. Mühendis, T.D. esnaf T.K. muhtar F.T. mühendis C.C. Zabıta Müdür Vekili M.K., serbest meslek M.Ş. muhasebeci F.K., M.G., belediye memuru N.C. ve belediye memuru H.P. şüpheli olarak toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini ifade etti.

MEZARLIK YERLERİNİ BİLE RÜŞVETLE SATMIŞLAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Marmaris Belediyesinde görevli şüphelilerin, vatandaşlardan yer tahsisi karşılığında para aldığı iddia edildi. Buna göre şüphelilerin mezarlık yer tahsisi için iban üzerinden rüşvet aldıkları belirlendi.

ADLİYE LOJMANLARINDAN BİLE RÜŞVET İSTEMİŞLER

Genişletilen soruşturma kapsamında rüşvetin detayları ortaya çıktı. Belediye görevlilerinin, Adalet Bakanlığı personel lojmanlarını yapan müteahhitte, ruhsat işlemlerinde 11 aydır zorluk çıkarıldığını ve bu süreçte rüşvet ağının devreye girdiği iddia edildi. İnşaat ruhsatının alınamaması nedeniyle çalışmaların başlayamadığı ve birkaç kez rüşvet alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında en az 10 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.