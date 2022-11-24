Marmaris Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Marmaris’te Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Marmaris gezilecek yerler denildiğinde akla öncelikle plaj ve güzel koylar gelir. Bunun yanında tarihi güzellikleri de görmek istiyorsanız Marmaris'te gezilecek yerler planınıza farklı yapıtları da ekleyebilirsiniz. Marmaris merkezde ne yapılır diye düşünüyorsanız da gündüz ve gece hayatını dolu dolu yaşayacağınız bir program yapabilirsiniz. Marmaris kaç günde gezilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Marmaris Gezilecek Yerler

Marmaris, küçük bir ilçe olmasına rağmen yaz döneminde çok hareketli ve nüfusu neredeyse 10 kat artan bir şehirdir. Doğal güzelliklerin yoğun olduğu bu ilçede çok sayıda gezilecek yer bulabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki yerleri gezi programınıza ekleyebilirsiniz.

Eski Çarşı

İstanbul'daki Kapalı Çarşı mimarisine benzer şekilde inşa edilen Eski Çarşı, mutlaka gezilmesi gereken yerlerde biridir. Özel süs eşyaları ve hediyelikler için bu çarşıyı ziyaret edebilirsiniz.

Marmaris Kalesi

MÖ 1044 senesinde İyonlar tarafından inşa edilen Marmaris Kalesi, şehir manzarasına hâkim olan bir alandır. Buradan güzel pozlar yakalayabilirsiniz. Kalenin içerisinde 2 arkeoloji ve 1 etnografya galesi de bulunur. Bu galerileri de gezebilirsiniz.

Halıcı Ahmet Urkay Müzesi

2005 yılında açılan bu müzede MÖ 3 bin yılına kadar uzanan eserler sergilenir. Etnografya ve arkeoloji olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılan bu müzede zengin eserlerle karşılaşabilirsiniz.

Marmaris Milli Parkı

Marmaris Milli Parkı, şehir merkezine yaklaşık 2 km mesafededir. Her gün yaklaşık 3 bin kişi bu parkı ziyaret eder. Parkın içerisinde 50'den fazla kuş türü ve yaban hayvanı bulunur. Ayrıca parktaki piknik alanlarından istifade ile piknik programı yapabilirsiniz.

Turgut Şelalesi

Marmaris'e bağlı Turgut Köyü'nde bulunan bu şelalede su, 4 metre yükseklikten akar. Yaz döneminde dahi serin suyu olan bu şelale, fotoğraf çekmek için de uygun bir alandır.

İçmeler Plajı

Marmaris şehir merkezine 8 km uzaklıkta olan İçmeler Plajı, bölgenin en meşhur plajlarından biridir. Plajdaki tesislerden istifade ile yeme-içme, şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti alabilirsiniz.

Kızkumu Plajı

Marmaris ilçe merkezine 30 km mesafede olan bu plaj, turkuaz denizi ve muhteşem kumsalı ile dikkat çeker. Deniz için bu plajı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

Marmaris Kaç Günde Gezilir?

Marmaris, Muğla'ya bağlı küçük bir ilçe olmasına rağmen tarih boyunca önemini her zaman sürdürmüş ve halen de popüler olan bir yerleşim yeridir. Bu kapsamda gezilmesi gereken çok fazla alan vardır. Gezi programınızı 3-4 günlük süreyi kapsayacak şekilde yapmanız çok daha uygun olacaktır. Vaktiniz kısıtlı ise 1 günlük hızlı bir gezi programı ile de Marmaris'in keyfini çıkarabilirsiniz.