Marmaris Hangi Havaalanına Yakın? Marmaris’e En Yakın Havalimanı Neresi, Kaç Kilometre?

Marmaris, Türkiye'nin güneybatısında, Muğla iline bağlı bir tatil cenneti olarak bilinir. Çam ormanlarıyla çevrili dağlar ve turkuaz renkli denizi, Marmaris'e benzersiz bir manzara sunar. Ancak Marmaris'e ulaşım için doğru havaalanını seçmek, bu güzel tatilin başlangıcını kolaylaştırmak açısından büyük önem taşır. Marmaris hangi havaalanına yakın, en yakın havalimanı neresi, kaç kilometre uzaklıkta demeden önce Marmaris'in bu güzelliklerinden bahsetmek faydalı olacaktır.

Marmaris Hangi Havaalanına Yakın?

Marmaris'e en yakın ve en sık kullanılan havaalanı, Dalaman Havalimanı'dır. Muğla il sınırları içerisinde yer alan Dalaman Havalimanı, hem yurt içi hem de yurt dışı seferlere ev sahipliği yapmaktadır. Marmaris ile Dalaman arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 kilometredir. Bu mesafe, otobüs veya taksi ile rahatlıkla alınabilecek bir uzaklıktır.

Marmaris'e En Yakın Havalimanı Neresi, Kaç Kilometre?

Marmaris'e en yakın havaalanı, Muğla Dalaman Havalimanıdır. Dalaman Havalimanı, Marmaris'e yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bu mesafe araçla yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğa denk gelir. Dalaman Havalimanı, özellikle yaz aylarında artan uçuş trafiğiyle Marmaris'e seyahat eden turistler için en uygun seçenektir.

Dalaman Havalimanı dışında Marmaris'e ulaşım için değerlendirilebilecek diğer havaalanları şunlardır: