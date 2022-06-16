Marmaris Nerede? Marmaris Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Marmaris, ülke içinden ve dışından birçok ziyaretçi alan tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Birçok turiste ev sahipliği yapan Marmaris özellikle yaz aylarında fazlası ile ziyaret ediliyor. Bu bakımdan Marmaris nerede sorusu büyük bir önem taşıyor. Marmaris'e gitmek isteyen kişilerin yol güzergahı bilgisine de sahip olması gerekiyor. Bu açıdan Marmaris nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularını sizler için yanıtladık.

Marmaris Nerede?

Mavi koyları ve lüks otelleri ile bilinen Marmaris son derece eğlenceli tatil yerleri arasındadır. Eğlence mekanları ve mavi bayraklı plajları ile öne çıkıyor. Bu bakımdan Marmaris bulunduğu konum itibari ile oldukça araştırılıyor. Marmaris Muğla'nın en gözde tatil beldelerinden biridir. Yerli ve yabancı birçok turistin de ilgisini çekiyor. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan tatil beldeleri arasında yer alıyor.

Gezilecek birçok noktası bulunan Marmaris tatil amacı ile en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Bu nedenle de hem karayolu hem de havayolu ile ulaşım avantajları bulunuyor. Kolaylıkla Marmaris seyahatlerinizi gerçekleştirebilme imkanı bulabilirsiniz.

Marmaris Nereye Bağlı?

Marmaris Ege Bölgesi'nde bulunan Muğla iline bağlı bir tatil beldesidir. Son derece güzel bir ortamı bulunan Marmaris hemen herkesin ilgisini çekiyor. Marmaris'in batısında Reşadiye Yarımadası ve Kerme körfezi bulunuyor. Aynı zamanda doğu tarafında ise Balan Dağı ve Karadağ yer alıyor. Kuzeyinde de Günlük Tepeleri ile Ula bulunmaktadır. Marmaris'in güneyi ise Akdeniz ile çevrilidir. Bu bakımdan da tatil amacı ile oldukça tercih edilen yerler arasında yer alıyor.

Marmaris Nerenin İlçesi?

Marmaris tatil amacı ile tercih edilen birçok belde arasında ilk sıralarda yer alıyor. Muğla'nın bir ilçesi olan Marmaris'e farklı ulaşım şekillerinden yararlanarak gidebilmek mümkün oluyor. Muğla'nın en güzel ilçelerinden olan Marmaris yaz aylarında en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Mevsimlik olarak nüfus artışı olan yerlerdendir.

Marmaris Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Marmaris'e gitmek istiyorsanız havayolu en hızlı ve kısa süren ulaşım şekillerinden biridir. En yakın havaalanı ise Muğla Dalaman Havalimanı'dır. Bu havalimanı Marmaris'e yaklaşık olarak 94 km mesafede yer alıyor. Dalaman Havalimanına birçok yerden uçak seferi düzenleniyor. Marmaris'e yaklaşık 1 saat 15 dakika mesafede bulunuyor.

Havalimanından Marmaris'e gelebilmek için MUTTAŞ ya da HAVAŞ servislerini kullanmanız mümkün. Aynı zamanda taksi ve araç kiralama seçenekleri de alternatifler arasında yer alıyor. Kendi aracınızı kullanmak istiyorsanız İzmir Otoyolu'nu kullanmanız gerekiyor. Aydın'a geldikten sonra ise Yatağan üzerinden Çin ve Muğla istikametinde ilerlemelisiniz. Ankara yönünden gelmek isteyenler de yine Tavas, Dinar ve Muğla istikametinde ilerleyerek Marmaris'e ulaşabilirler.