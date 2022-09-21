Haberler Yaşam Haberleri Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 21.9.2022 20:20 Son Güncelleme: 21.9.2022 20:20

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Muğla ilinin Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahaleler hava ve karadan sürerken bölgeden güncel haberler almak isteyenler Marmaris Orman Yangını Son Durum ile ilgili olarak 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

21 Eylül 2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin son durum bilgileri merak konusu olarak "21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: MARMARİS ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

Marmaris Orman Yangını Son Durum bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

MARMARİS'TE ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını 7 saattir devam ederken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürüyor.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Öğle saatlerinde başlayan ve 7 saattir devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA