Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

21 Eylül 2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin son durum bilgileri merak konusu olarak "21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: MARMARİS ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

Marmaris Orman Yangını Son Durum bilgileri ve tüm detaylar şöyle;