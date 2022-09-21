Marmaris Orman Yangını Son Durum: 21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?

21 Eylül 2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin son durum bilgileri merak konusu olarak "21 Eylül Muğla - Marmaris Orman Yangını söndürüldü mü, son durum nedir?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Marmaris Orman Yangını Son Durum bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.
Öğle saatlerinde başlayan ve 7 saattir devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor.
Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.