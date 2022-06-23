Marmaris orman yangını son durum: Marmaris’teki orman yangınında son durum ne, yeni açıklama geldi mi?

MARMARİS ORMAN YANGININDA SON DURUM

21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

SON DAKİKA | MARMARİS'TEKİ YANGINDA BAŞ DÖNDÜREN HAVA TRAFİĞİ

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BAKANLAR MARMARİS'TE YANGIN BÖLGESİNDE: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Gece boyu çalışan ekipler fedakarca davranarak evlerine gitmiyor ve bölgede dinlenerek yeniden işe dönüyor.