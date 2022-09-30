Marmaris Selimiye Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Kabak Koyu Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Marmaris Selimiye kamp alanları Muğla dendiğinde ilk akla gelen yerlerden olduğu için son derece bilindik alanlardır. Burada doğa ile iç içe tatil yapıp dinlenmek son derece doğru bir tercih olacaktır. Buna bağlı olarak yapılan planlarda en iyi, denize sıfır yerlerin seçilmesine özen gösteriliyor. Marmaris Selimiye çadır kamp yerleri de doğa içe iç içe bir tatil düşleyenler için çok daha uygun ve keyifli bir tercih olacaktır. İşte Muğla'ya bağlı mükemmel bir ilçe olan Marmaris'te çadır kurulacak yerler…

Selimiye Çadır Kampı

Marmaris Selimiye Kamp alanları ülkemizin en çok tercih edilen kamp alanlarından biridir. Peki ya en iyi denize sıfır Kabak Koyu nerededir? Doğa ile bir bütün halde tatil yapmak isteyenler veya çadır tatilini daha çok tercih eden kişiler Marmaris Selimiye'de bulunan çadır kurulacak yerleri merak etmekte. İçeriğin devamında Seliye'de yer alan birbirinden güzel kamp yerleri hakkında bilgi verdik.

Marmaris Selimiye Kamp Alanları

Sığ Liman Glamping Beach

Sığ Liman Glamping Beach'te neredeyse bütün ihtiyaçları karşılamak mümkün. Wc, duş, market, kafe & bar, hasır şemsiye, elektrik, konaklama ve otopark alanı gibi pek çok imkân mevcut. Özellikle kamp tecrübesi bulunmayan ya da rahat bir yerde kamp yapmak isteyenlere önerilen bir yerdir.

Denize sıfır bir mevkide 3 dönüm çim arazi üzerine kurulan kamp alanı deniz manzarasına sahip, balkonlu odalarda misafirlerini ağırlamak için bekliyor.

Cennet Koyu Kamp Alanı

Selimiye'de bulunan Cennet Koyu, görülmeye değer harika bir yerdir. Tabii burada kamp yapmak da aynı şekilde mükemmel etkinliklerdendir. Selimiye Cennet Koyu kamp alanında ücretsiz şekilde kamp yapmak mümkün. Burayı ziyaret edenler genelde tecrübeli kampçılar oluyor çünkü bölgede ihtiyaçları karşılamak için hiçbir işletme ya da tesis bulunmuyor.

Kamp yapmak için koya gidenler 2 km uzaklıkta bulunan Selimiye Köyü'nden ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Duş, tuvalet, elektrik ve çeşme gibi imkanların bulunmaması burayı doğa ile son derece iç içe yapan etkenlerden bir tanesi.

Kamp alanına en yakın yer 2km uzaklıkta bulunan Selimiye Köyü olduğu için market, büfe ve fırın gibi yerlerden ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin aracının olması önemlidir.

Kireçocağı Koyu Kamp Alanı

Ücretsiz kamp alanlarından bir diğeri de Kireçocağı Koyu kamp alanıdır. Tamamıyla ücretsiz şekilde doğa ile iç içe kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği bu yerde engin bir mavilikte yüzüp harika bir doğa tatili yapmak mümkün.

Özellikle sessiz ve huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyenler için uygun olan koyda bulunan plajın bitişiğinde mükemmel kamp alanları olduğunu söylemek mümkün. Wc, duş ya da elektrik gibi imkanların bulunmaması dolayısıyla burası da tecrübeli kampçılara daha fazla hitap eden bir yer.

Gizli Cennet Camping

Marmaris'in Turgut köyünde yer alan Gizli Cennet Camping, muazzam yeşillikteki zeytin ve okalip ağaçlarıyla kaplı olan çok tatlı bir işletmedir. Aynı zamanda burada pek çok konaklama alternatifi mevcut. Turgut köyünde yer alan bu şirin kamp alanına aynı zamanda ziyaretçiler kendi çadırları ile de gidebilirler. Aynı zamanda burada karavanı park edip tatil yapmak da mümkün.

Tesis kamp süresince ziyaretçilerine son derece konforlu bir ortam sunmakta. Burada Bar, Bahçe, Kafeterya, Restoran ve yürüyüş alanı gibi pek çok sosyalleşecek alan bulunabilir. Aynı zamanda çamaşırhane, buzdolabı, elektrik, duş, mutfak ve şarj istasyonu gibi pek çok konfor da ziyaretçilere sağlanır.

Palmira Bungalow

Orman ve deniz manzaralarına aynı anda sahip olan Palmira Bungalov, Marmaris'in Selimiye konumunda bulunmaktadır. Marmaris'in yalnızca 21 kilometre uzağında bulunan bu kamp alanında ücretsiz wifi ile ücretsiz kullanılabilecek bir de özel park yeri bulunmaktadır.

Kamp için ağaçların arasında kamp çadırı kurmak mümkün. Çadırların kurulduğu bu ağaçlık bölgede aynı zamanda duş, mutfak, buzdolabı ve tuvalet de bulunmaktadır.

Marmaris'in Selimiye bölgesinde yer alan Palmira Bungalov, Marmarise de yalnızca 21 kilometre uzaklıktadır. Ücretsiz WiFi ile ücretsiz özel park yeri vardır. İmkân olarak Palimar Bungalow ziyaretçilerine tuvalet, üç öğün yemek servisi (ücretli), duş, buzdolabı, mutfak ve yürüyüş parkurları sunmaktadır.