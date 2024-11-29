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Giriş Tarihi: 29.11.2024 14:15

Marmaris’te acı kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir panelvan araç bariyerleri aşarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, iki çocuk hayatını kaybederken, baba yaralandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Marmaris’te acı kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Marmaris'in Taşhan Mevkii'nde, İzmir'den Marmaris'e yedek parça taşıyan 35 HC 0807 plakalı aracın sürücüsü H.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Aracın ön kısmı tamamen dağılırken araç kullanılmaz hale geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan sürücü H.K. hafif yaralanırken, yanında bulunan 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun ağır yaralanmıştı. Çocukların durumunun kritik olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı M.K. (10) ve C.K. (7) , tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Marmaris’te acı kaza: İki çocuk hayatını kaybetti
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