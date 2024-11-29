Marmaris’te acı kaza: İki çocuk hayatını kaybetti

Marmaris'in Taşhan Mevkii'nde, İzmir'den Marmaris'e yedek parça taşıyan 35 HC 0807 plakalı aracın sürücüsü H.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Aracın ön kısmı tamamen dağılırken araç kullanılmaz hale geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan sürücü H.K. hafif yaralanırken, yanında bulunan 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun ağır yaralanmıştı. Çocukların durumunun kritik olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı M.K. (10) ve C.K. (7) , tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.