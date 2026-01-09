Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.01.2026 14:40

Marmaris’te feci olay! Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp kamyonunun çarptığı 65 yaşındaki Gülderen Türkmen yaşamını yitirdi.

Çöp toplama çalışması yapan kamyon, sürücüsünün fark edememesi sonucu yaya olarak ilerleyen Gülderen Türkmen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Türkmen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gülderen Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

