Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te faciaya ramak kala! Mazot yüklü tanker alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 1.06.2026 10:04

Marmaris-Muğla karayolu üzerindeki Gelibolu Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir mazot tankeri alev alırken yürekler ağza geldi. Sürücünün durumu fark etmesiyle facia önlenirken tankerden yükselen alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü. İşte detaylar...

Edinilen bilgilere göre, Çamlı Mahallesi mevkiinde, Marmaris istikametine ilerleyen mazot tankerinin alt kısmından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler tanker şoförünü uyarırken, sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım çağrısında bulundu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

O sırada bölgede çöp toplama çalışması yapan Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın sırasında güvenlik amacıyla karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

ALEVLER AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Tankerden yükselen alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

TANKER YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalar sonucu tanker yangını tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Trafik denetimli olarak açıldı, tankerin olay yerinden kaldırılması bekleniyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
