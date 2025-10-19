Marmaris’te FETÖ Operasyonu: 11 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerini engellemek ve firari şahısları yakalamak amacıyla Marmaris'te operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, daha önce işlem yapılmış ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan bazı FETÖ şüphelilerinin tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışacağı belirlendi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan operasyonda, Marmaris Kadırga Koyu açıklarında durdurulan teknede 1 kaptan ile 8 FETÖ mensubu yakalandı. Devam eden soruşturmada, göçmen kaçakçılığı suçundan tekne kaptanı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adli işlemlerin ardından, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Ayrıca, organizatörlük yaptığı belirlenen 5 kişi adli mercilere sevk edildi; bunlardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda toplam 11 kişi tutuklanmış oldu.