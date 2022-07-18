Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te ikinci Akdeniz Zarganası vakası! Tokatlayarak yakaladı
Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:43 Son Güncelleme: 19.7.2022 00:16

Marmaris’te ikinci Akdeniz Zarganası vakası! Tokatlayarak yakaladı

Marmaris’te ikinci Akdeniz Zargana’sı vakası yaşandı. Kıyıya yakınlaşan Akdeniz Zarganası’nı tatilcilerden biri önce tokatladı, sonra yakaladı.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Marmaris’te ikinci Akdeniz Zarganası vakası! Tokatlayarak yakaladı

Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde kıyıya kadar gelen Akdeniz Zarganası, endişeye neden oldu. Tatilcilerin büyük kısmı panik içinde denizden çıkarken, bir kişi ise Akdeniz zarganasına tokat attı. Tatilci, tokatla sersemlettiği balığı kuyruğundan yakaladı. O anlar kıyıdakiler tarafından kayda alındı. Çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde elinde olta ile balığın yanına gelen bir kişi, balığın kafasına tokat attıktan sonra peşinden giderek kuyruğundan yakaladı. O kişinin balığı daha sonra kıyıya çıkarttı.

TIRMIKLA KOVALAŞMIŞTI

Marmaris Siteler Mahallesindeki sahilde 4 Temmuz'da, denizde yüzdükleri sırada gördükleri Akdeniz Zarganasının köpek balığı olduğunu düşünen vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar yüzmeyi bırakıp, kaçmaya çalıştı. Tatilcilerin kaçıştığını gören Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi. Külünç, uzun süre tırmıkla Akdeniz Zarganasını kovaladı.

Marmaris'te ikinci Akdeniz Zarganası vakası! Tokatlayarak yakaladı | Video

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Marmaris’te ikinci Akdeniz Zarganası vakası! Tokatlayarak yakaladı
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