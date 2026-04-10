Marmaris’te organize suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Olayın iki faili yakalanarak tutuklanırken, soruşturma derinleştirilerek organize suç bağlantıları ortaya çıkarıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, kamera incelemeleri ile teknik ve analiz çalışmaları sonucu bir suç örgütü ve toplam 8 üyesi tespit edildi. Şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Nisan 2026 tarihinde Muğla, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheliye yönelik yapılan çalışmada 5 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, 10 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.