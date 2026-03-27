Marmaris’te rüşvet kıskacı: Belediyeye operasyon

Soruşturma dosyasına göre, belediye içerisinde belirli yöneticilerin kendi belirledikleri personel üzerinden usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten maddi kazanç sağlandığı iddia edildi. 26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir şüphelinin 4 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı.

GECE YARISI BELEDİYEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Marmaris Belediyesi'ne baskın düzenledi.

Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu operasyon gece yarısı başlarken, belediye ve çevresinde hareketli dakikalar devam ediyor.

TOPLAM 13 ŞÜPHELİ VAR

Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli bulunurken, kimlikler soruşturmanın selameti açısından kodlanarak şu şekilde paylaşıldı: Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı), H.P. (Belediye Çalışanı). Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini ifade etti.