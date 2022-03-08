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Giriş Tarihi: 8.3.2022 22:50 Son Güncelleme: 8.3.2022 23:19

Marmaris’te şehit kadınlar için fidan dikildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te şehit kadınlar için fidan dikildi

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhuriyet tarihinden bugüne şehit olan 130 kadın için fidanları toprakla buluşturdu.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhuriyet tarihinden bugüne şehit olan 130 kadın için, yanan alanlarda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Gençlik Kolları Başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Marmaris Mal Müdürü Nalan Çalışkan, Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ADM-AYDEM Müdürü Hilal Samancı, kadın kurum temsilcileri, ve partililer katıldı. Marmaris Siteler Mahallesinin üst bölgesinde yanan alanlarda Cumhuriyet tarihinden bugüne şehit olan kadınlar için 1000 fidan dikildi. Hatıra ormanına bin fidan dikmeyi planladıklarını belirten AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Uslu Töredi, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca şehit olan kadınlarımızın adlarını, diktiğimiz fidanlara saçağız. Onların isimlerini yaşatacağız. Öğrenci, öğretmen, kamu görevlisi bu kadınlarımız için Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta fidanları toprakla buluşturmanın anlamlı olacağını düşündük. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar, orman yangının çıktığı, ciğerlerimizin yandığı bu noktada yaşayacaklar" dedi.

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Marmaris’te şehit kadınlar için fidan dikildi
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