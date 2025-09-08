Marmaris’te silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Marmaris Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan bir barda saat 07:00 sıralarında Hüseyin Acet (23), A.C.N. (24), B.S. (27) ve Z.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Acet ve A.C.N. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Acet doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.