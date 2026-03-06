Marmaris’te tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaris merkezli tefecilik ve çek-senet operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada 10 mağdurun, faiz karşılığı borç vermek suretiyle aşırı borçlandırıldığı, borçlarını ödeyemeyince faiz artırımı yapıldığı ayrıca borç karşılığı olarak bazı taşınmazların devretmelerinin sağlandığı iddia edildi. Şüphelilerin, cebir ve tehdit ile senet imzalatıldığı bazı vatandaşların bu senetler sayesinde icra yoluyla mal varlıklarının ellerinden alındığı öne sürüldü.

MARMARİS'TE LÜKS OTELE BASKIN

Operasyon kapsamında 10 şüpheli tespit edildi. Buna göre jandarma ekipleri tarafından Marmaris merkezli İstanbul, Bursa ve İzmir illerinde 3 Mart 2026'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Marmaris'te de lüks otele baskın yapıldı, dijital materyallere el konuldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, 3 Mart'ta jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık aşamasında ifadesi alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklama, 2'si adli kontrol şartı ile Sulh Ceza Hakimliğine Sevk edildi. 4 şüpheli serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından İ.E. ile Ö.F.A. hakkında tutuklama kararı, eski belediye başkan yardımcı İ.Ö. ile 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.