Marmaris’te tur otobüsü alevlere teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Marmaris-Datça karayolunun Mezargediği mevkisinde Hayrettin Akboğa'nın (56) kullandığı 07 FNA 87 plakalı tur otobüsünün arka kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Otobüsü durduran sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası büyük çapta hasar oluşan otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.