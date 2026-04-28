Marmaris'te tur otobüsü alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 28.04.2026 21:42

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıkan tur otobüsü kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Marmaris-Datça karayolunun Mezargediği mevkisinde Hayrettin Akboğa'nın (56) kullandığı 07 FNA 87 plakalı tur otobüsünün arka kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Otobüsü durduran sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası büyük çapta hasar oluşan otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

