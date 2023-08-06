Haberler Yaşam Haberleri Marmaris'te yanan ormanlar 1 yılda yeşile döndü
Giriş Tarihi: 6.8.2023 12:41

Marmaris'te yanan ormanlar 1 yılda yeşile döndü

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında küle dönen Bördübet ve Değirmenyanı bölgeleri, 1 yıl sonra Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışması ile yeniden yeşillendi.

DHA
Marmaris’te yanan ormanlar 1 yılda yeşile döndü

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), çıkan yangınlar sonucu küle dönen ormanları yeniden yeşillendiriyor. OGM bünyesinde binlerce personel, yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için yanan alanlarda büyük mücadele veriyor. Yanan ormanlık bölgeler tek tek tespit edilip temizlenerek, arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' şeklinde 3 yöntemle ağaçlandırılıp, yeşillendiriliyor.

FİDANLAR YÜKSELDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet bölgesinde 21 Haziran 2022'de kundaklama sonucu çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Değirmenyanı bölgesine uzanan yangında zarar gören alan da bu kapsamda yeşillendirildi. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde zarar gören 4 bin 392 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile ağaçlandırıldı. '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında toprakla buluşturulan fidanlar, aradan geçen sürede filizlendi. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında da doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması da yapılan alanlarda; yangından 1 yıl sonra genç fidanlar yükseldi. Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktalarda dron ile çekilen fotoğraflar, iki bölgenin de yeniden yeşillendiğini gözler önüne serdi.

'KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU'

Yine Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınında zarar gören alan da aradan geçen sürede yeşile döndü. OGM, bölgeden çekilen fotoğrafları, "Bu orman, Antalya Taşağıl'da 2021 yılında çıkan orman yangınlarında zarar görmüştü. Sonrasında yapılan çalışmalar ile bugün küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en doğru yöntemlerle yeşillendiriyoruz" mesajı ile paylaştı. Öte yandan OGM'nin orman yangınları raporuna göre; Türkiye genelinde 2020'de toplam 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar, 2022'de 12 bin 799 hektar alan zarar gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen'den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Önce Bodrum sonra Akbelen
Son dakika | AB'den Türkiye'ye vize serbestisi için flaş açıklama: Sonbaharda görüşülecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi SABAH Spor'a konuştu! Stefan Kuntz kararını duyurdu...
28 Şubat’a atıf yapan hukuk birincisine konuşma hakkı tanınmadı iddiası! Rektörlük inceleme başlattı
Ömrünü Mekke ve Medine tarihine hasretmişti
Bu da geçer ama unutursan geri gelir
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris'te yanan ormanlar 1 yılda yeşile döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA