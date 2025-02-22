Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.2.2025 19:02 Son Güncelleme: 22.2.2025 19:33

Marmaris’te yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Marmaris’te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında site yöneticisinin de bulunduğu 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak 19 Şubat'ta projeli çalışma başlatıldı. Buna göre Marmaris ilçesinde aralarında site yöneticisi, referansla müşteri toplayan ve hesabını kullandıran şüphelilerin bulunduğu tespit edildi.

Kapalı devre diye tabir edilen sistemle Yasa Dışı Bahis suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli 21 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Marmaris’te yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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