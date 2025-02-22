Marmaris’te yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak 19 Şubat'ta projeli çalışma başlatıldı. Buna göre Marmaris ilçesinde aralarında site yöneticisi, referansla müşteri toplayan ve hesabını kullandıran şüphelilerin bulunduğu tespit edildi.

Kapalı devre diye tabir edilen sistemle Yasa Dışı Bahis suçunu gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli 21 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.