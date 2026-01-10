Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’teki acı kazada yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Kamyon sürücüsü tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.01.2026 13:23

Marmaris’teki acı kazada yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Kamyon sürücüsü tutuklandı

Muğla Marmaris’te çöp kamyonunun çarptığı Gülderen Türkmen hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü G.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’teki acı kazada yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Kamyon sürücüsü tutuklandı
  • ABONE OL

Marmaris Beldibi Mahallesi'nde 9 Ocak sabah saatlerinde Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan G.K. (43) idaresindeki çöp kamyonu, Gülderen Türkmen'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen'in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’teki acı kazada yaşlı kadın hayatını kaybetmişti: Kamyon sürücüsü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz