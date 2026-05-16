Marquise İstanbul Boğazı'ndan geçti
Giriş Tarihi: 16.05.2026

Karadeniz'de Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi, kıyı emniyetine ait römorkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği için boğaz trafiği sabah saatlerinde çift yönlü olarak askıya alındı. Kilyos açıklarında demirli bulunan Marquise isimli gemi saat 08.30'da İstanbul Boğazı'na girdi. Marquise'ye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlı Kurtarma-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-11, Ayazbey, Kıyıemniyeti-5, Ramazan Bey gemileri eşlik etti. Marquise isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından boğaz trafiği saat 12.00'de çift yönlü olarak açıldı. AA
