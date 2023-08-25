Haberler Yaşam Haberleri Marş Basan Motor Neden Çalışmaz? Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 10:29 Son Güncelleme: 25.8.2023 10:30

Marş Basan Motor Neden Çalışmaz? Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?

Araçlarda marş basıldığı halde motorun çalışmaması sorunu ile karşılaşılabilir. Bu durumla karşılaşılmasının birkaç nedeni olabilir. Sorunun doğru teşhis edilmesi halinde sorunun üstesinden gelmek de kolay olacaktır. İlerleyen boyutlarda sorunlar için ise teknik müdahale gerekebilir. Bazı sorunların giderilmesinde masraf da büyük olabilir. Marş basan motor neden çalışmaz, sorun neden olabilir gibi soruların cevaplarını bilmekte fayda var.

Marş Basan Motor Neden Çalışmaz? Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?

Motorlu araçların çalışması için marş motoruna ihtiyaç vardır. Araç motoruna ilk dönünün kazandırılması marş motoru ile gerçekleştirilir. Bazı durumlarda marş motoru bastığı halde motor çalışmayabilir. Bu durumda karşınıza birkaç sorun alanı çıkabilir. Kimi problemler kolay bir şekilde giderilebilirken kimileri de uzun işlem gerektirebilir. Marş basan motor neden çalışmaz, sorun neden olabilir gibi soruların araştırılması uygun olacaktır.

Marş Basan Motor Neden Çalışmaz?

Aracınızın marşı basıyor fakat motor çalışmıyorsa problem büyük ihtimalle ateşleme sistemi ya da yakıt sisteminden kaynaklıdır. Diğer kaynaklardan da bu sorun ortaya çıkabilse de nadiren aracın diğer sistemlerinden kaynaklı olabilir. Marş basıldığı halde motorun çalışmama sorunlarına sebep olan ihtimalleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Akünün kutup başları gevşektir.
  • Marşa basıldığında marş motoru uygun şekilde motoru döndürüyorsa ateşleme sisteminde sorun vardır.
  • Benzin uzun süre araç deposunda bekledi ise benzinin evsafı bozulmuştur. Benzin boşaltılıp tekrar doldurulmalıdır.
  • Akü zayıf kaldıysa değiştirilmelidir.

Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?

Benzinli bir motorun çalışması için 3 gereksinimin yerine gelmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  • Hava ile yakıtın karışması
  • Ateşlemenin gerçekleşmesi
  • Silindirlerde sıkışanın olması

Marşa bastığınız halde araç çalışmıyorsa aracın farlarını yakarak akünün kontrolünü yapabilirsiniz. Farlar olması gerektiği gibi yanıyorsa akünüz doludur ve yeterlidir. Farlar yanmıyorsa aküyü şarj ederek aracı çalıştırmayı tekrar deneyebilirsiniz. Aracınızda yakıtın olup olmadığını kontrol etmenizde de fayda vardır. Yakıtınız yeterli ise araç aşağıdaki sebeplerden dolayı da çalışmıyor olabilir.

  • Yakıt filtresi tıkanmıştır.
  • Yakıt enjektörleri tıkanmıştır.
  • Yakıt pompası çalışmıyordur.
  • Araçta elektrik ya da ateşleme sorunu vardır.

Marş basıyor fakat motor çalışmıyor sorununda problemin doğru teşhis edilmesi çok önemlidir. Problemi anladığınızda sorunu gidermek oldukça pratik olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Fenerbahçe Twente'yi rahat geçti! Kanarya'dan ilk maç gol yağmuru...
Suriyeli taklidi ile algı yarattı: Kirli provokasyona muhaliflerden destek!
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 22. yıl dönümünde tarihi çağrı: Gelin Cumhur İttifakı'na katılın
ARKADAŞINA GÖNDER
Marş Basan Motor Neden Çalışmaz? Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA