Marş Basan Motor Neden Çalışmaz? Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?

Motorlu araçların çalışması için marş motoruna ihtiyaç vardır. Araç motoruna ilk dönünün kazandırılması marş motoru ile gerçekleştirilir. Bazı durumlarda marş motoru bastığı halde motor çalışmayabilir. Bu durumda karşınıza birkaç sorun alanı çıkabilir. Kimi problemler kolay bir şekilde giderilebilirken kimileri de uzun işlem gerektirebilir. Marş basan motor neden çalışmaz, sorun neden olabilir gibi soruların araştırılması uygun olacaktır.

Marş Basan Motor Neden Çalışmaz?

Aracınızın marşı basıyor fakat motor çalışmıyorsa problem büyük ihtimalle ateşleme sistemi ya da yakıt sisteminden kaynaklıdır. Diğer kaynaklardan da bu sorun ortaya çıkabilse de nadiren aracın diğer sistemlerinden kaynaklı olabilir. Marş basıldığı halde motorun çalışmama sorunlarına sebep olan ihtimalleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Akünün kutup başları gevşektir.

Marşa basıldığında marş motoru uygun şekilde motoru döndürüyorsa ateşleme sisteminde sorun vardır.

Benzin uzun süre araç deposunda bekledi ise benzinin evsafı bozulmuştur. Benzin boşaltılıp tekrar doldurulmalıdır.

Akü zayıf kaldıysa değiştirilmelidir.

Marş Basıyor Motor Çalışmıyor, Neden Olabilir?

Benzinli bir motorun çalışması için 3 gereksinimin yerine gelmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Hava ile yakıtın karışması

Ateşlemenin gerçekleşmesi

Silindirlerde sıkışanın olması

Marşa bastığınız halde araç çalışmıyorsa aracın farlarını yakarak akünün kontrolünü yapabilirsiniz. Farlar olması gerektiği gibi yanıyorsa akünüz doludur ve yeterlidir. Farlar yanmıyorsa aküyü şarj ederek aracı çalıştırmayı tekrar deneyebilirsiniz. Aracınızda yakıtın olup olmadığını kontrol etmenizde de fayda vardır. Yakıtınız yeterli ise araç aşağıdaki sebeplerden dolayı da çalışmıyor olabilir.

Yakıt filtresi tıkanmıştır.

Yakıt enjektörleri tıkanmıştır.

Yakıt pompası çalışmıyordur.

Araçta elektrik ya da ateşleme sorunu vardır.

Marş basıyor fakat motor çalışmıyor sorununda problemin doğru teşhis edilmesi çok önemlidir. Problemi anladığınızda sorunu gidermek oldukça pratik olacaktır.