Marsilya Nerede? Marsilya Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Marsilya söz konusu olduğunda insan zihninde hemen masmavi bir görüntü belirir. Burası bir liman kenti olması nedeniyle oldukça "mavi" bir kenttir. Peki ya Marsilya nerede? Buraya iş ya da gezi için gidenlerin gitmeden önce Marsilya'ya nasıl gidilir? Sorusunun cevabına iyice hâkim olmaları gereklidir. İçeriğimizde Marsilya hangi ülkede ve Marsilya nerede? Gibi soruların yanıtını detaylı olarak verdik.

Marsilya Nerede?

Günümüzde Avrupa'nın en büyük ve değerli şehirlerinden biri olan Marsilya hangi ülkede? Güney Fransa'nın Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinde yer alan ve bir liman şehri olan Marsilya bu bölgenin başkenti olarak Fransa'nın en büyük 2. Şehri statüsündedir. Ülke içinde Paris'in en büyük şehir olduğu konusunda bir fikir birliği mevcut fakat Lyon ve Marsilya arasında açık ve net bir "ülkenin en büyük ikinci şehri biziz!" atışması vardır. Fakat tüm bu tartışmalara rağmen Marsilya'nın bölgenin en eski ve değerli şehirlerinden olduğu bir gerçektir.

Peki ya Marsilya nerede? Bu bölge kültürel olarak ne denli bir zenginliği bünyesinde barındırır? İçerisinde Kuzey Afrika ile olan yakınlığından dolayı bir İslami kültürü de barındıran Marsilya bölgesine gidenler burada kültür senkronizasyonunu ve farklı değerlerin şehir içerisinde barış ve kardeşlik içerisinde var olduğunu çok kolay bir şekilde fark edebileceklerdir.

Marsilya Nereye Bağlı?

Marsilya, resmi olarak Fransa'ya bağlıdır ve Fransa'nın en büyük şehir ekonomilerinden birini oluşturur. Fransa'nın güneyinde kalan Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinin içinde olan Marsilya'ya nasıl gidilir konusunda da burayı ziyaret edecekler ya da iş için seyahate gidecekler için bir bilgi ihtiyacı söz konusudur.

Marsilya'ya deniz, kara ve hava yoluyla çok rahat bir şekilde seyahat edilebilmektedir. Şehrin denize yakın bir noktasında konumlanmış olan Marseille Provence Havalimanı Avrupa'nın en büyük havalimanlarından bir tanesidir.

Havalimanından şehre gidiş de oldukça pratiktir ve birden fazla ulaşım seçeneği vardır. Bunların arasında en uygun bütçeli olanı otobüstür. Novatte Aeroport - Gare St. Charles arasında sefer yapan ve on beşer dakika aralığıyla kalkan otobüsler havalimanı ve Marsilya arasını ortalama 25 dakikada kat etmektedir. Otobüs haricinde şehir merkezine giden metro ve taksiler de gayet makul seçeneklerdir. Aynı zamanda gerekli belgeler yanınızdaysa Havalimanından ve yakındaki bölgelerden araç kiralamak da mümkündür.

Marsilya Nerenin Başkenti?

Peki ya Avrupa'nın en büyük şehirlerinden olan ve büyük bir ekonomi olan Marsilya nerenin başkenti? Ve hangi ülkede? Marsilya, resmi olarak Fransa'ya bağlıdır fakat herhangi bir yerin başkenti değildir. Marsilya'nın şöhreti ve büyüklüğünden dolayı burası bazen başkent zannedilebilir fakat Marsilya'nın bağlı bulunduğu ülke olan Fransa'nın başkenti Paris'tir.

Fakat yine de Fransa'nın bölgelere ayrıldığı bilinen bir gerçektir. Fransa'nın 3 yerleşim bölgesi vardır ve Marsilya bunlardan Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinin merkez kentidir.