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Giriş Tarihi: 1.8.2022 13:39

Marslı filmi nerede çekildi? Marslı filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

Orijinal adıyla The Martian bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Marslı filmi konusu ile ilginç bir uzay yolculuğu hikayesini ortaya koyuyor. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ridlet Scott oturuyor. Marslı filmi oyuncuları arasında bilimkurgu ve aksiyon filmleri ile hatırlanan Matt Damon var. Peki, Marslı filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

Marslı filmi nerede çekildi? Marslı filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!

Marslı filmi konusu ile izleyenlerden beğenileri topluyor. Öldü sanılarak terk edilen astronot Mars evreni ile baş başa kalıyor. Andy Weir imzali bilimkurgu kitabı The Martian'dan kitabından uyarlanan film vizyon süresince birçok ülkede ses getirdi. Peki, Marslı filmi nerede çekildi? İşte, Marslı filmi oyuncuları ve detaylar…

MARSLI FİLMİ KONUSU

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur.

Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.

MARSLI FİLMİ OYUNCULARI

Matt Damon – Mark Watney

Jessica Chastain – Melissa Lewis

Kristen Wiig – Annie Monstrose

Jeff Daniels – Teddy Sanders

Michael Pena – Rick Martinez

Sean Bean – Mitch Henderson

Kate Mara – Beth Johanssen

Sebastian Stan – Chris Beck

MARSLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin iç sahnelerinin çekimi için Macaristan, Budapeşte dışında Korda Studios dünyanın en büyük ses sahnelerinde biri olduğu için tercih edildi.

Çekimler 24 Kasım 2014 tarihinde Macaristan'da başladı. Ridley Scott Marslı filmi için 3D kameraları seçti. Gerçek patatesler çekim için ses sahnesinde büyütüldü.

Altı kişilik bir ekip film için 15 takım elbise dikti. Film için kullanışlı zemin olarak Ürdün'de bulunan UNESCO dünya mirası olan Wadi Rum'da çekimler yapıldı.

Çekimler yaklaşık 70 gün sürdü.

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Marslı filmi nerede çekildi? Marslı filmi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor!
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