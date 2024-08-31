Marşpiyel Neresi? Marşpiyel Aracın Neresinde Yer Alır, Ne İşe Yarar?

Marşpiyel, aracın yapısal bütünlüğünü artırarak, özellikle yan darbelere karşı ek bir koruma sağlar. Bazı araçlarda marşpiyel, araca iniş ve biniş sırasında basamak olarak da kullanılabilir. Marşpiyel hasar gördüğünde mutlaka tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Aksi takdirde aracın güvenliği risk altına girer. Marşpiyel neresi, aracın neresinde yer alır, ne işe yarar gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise farklı araç modellerinde marşpiyelin şekli ve boyutu değişebilir.

Marşpiyel Neresi?

Marşpiyel, otomobillerde ve diğer motorlu taşıtlarda bulunan bir parça olup, aracın kapı altı kısmında yer alır. Bu bölüm, genellikle aracın yan tarafının alt kısmında, tekerleklerin arasında uzanan uzun bir şerit şeklinde görülür.

Marşpiyel Aracın Neresinde Yer Alır, Ne İşe Yarar?

Marşpiyel Nerede Bulunur?

Kapı Altı: Marşpiyel, aracın kapısının alt kısmından başlayarak araç eteklerine kadar uzanır.

Çamurluklar: Ön ve arka çamurlukların başlangıç ve bitiş noktalarını da kapsar.

Araç Altı: Aracın alt orta bölümünde, şaseye bağlı olarak bulunur.

Marşpiyel Ne İşe Yarar?