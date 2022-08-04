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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:50 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:51

Mart Ayı Hangi Burç? Mart Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Birbirinden farklı özelliklere sahip 12 burç bulunur. Her insanın burcu doğum tarihine göre belli olmaktadır. Burçlar sayesinde karşınızdaki kişinin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Mart ayı hangi burç sorusu da bu noktada akıllara gelmektedir. Mart ayında doğduysanız ya da bu ay içerisinde doğan bir kişinin hangi burç olduğunu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, 2021 Mart ayı hangi burç ve Mart ayında doğanlar hangi burç oluyor? İşte bu burçlar hakkında merak ettikleriniz tüm detaylar ve özellikleri!

Mart Ayı Hangi Burç? Mart Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Pek çok kişi hakkında burçlar sayesinde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak her zaman doğru kişilik analizi vermeyebilir. Her insanın bir burcu vardır ve kişisel özellikleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Doğum tarihine göre belli olan burçlar 12 tanedir. Mart ayında doğan kişiler için Mart ayı hangi burç oluyor sorusunun cevabı da sıkça araştırılmaktadır. Mart ayı burcu özellikleri ve merak ettiğiniz tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Mart ayında doğanlar hangi burçtur?

MART AYI HANGİ BURÇ?

Birbirinden farklı 12 tane burç vardır. Bu burçların her biri ise farklı özelliklere sahiptir. Doğum tarihine göre öğrenebileceğiniz burcunuzun genel özelliklerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Mart ayında doğan bir kişinin burcunu öğrenmek istiyorsanız o kişi;

20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğdu ise BALIK burcu,

21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğdu ise KOÇ burcudur.

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MART AYI BURCU ÖZELLİKLERİ

Balık Burcu Özellikleri

Grup: Su, dişi, negatif, değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün

Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil

Uğurlu Taş: Ay taşı

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: Başak

Şehirler: Londra, Panama

Metal: Platin

Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya

Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak

Koç Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken

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Mart Ayı Hangi Burç? Mart Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni
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