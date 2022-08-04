Pek çok kişi hakkında burçlar sayesinde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak her zaman doğru kişilik analizi vermeyebilir. Her insanın bir burcu vardır ve kişisel özellikleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Doğum tarihine göre belli olan burçlar 12 tanedir. Mart ayında doğan kişiler için Mart ayı hangi burç oluyor sorusunun cevabı da sıkça araştırılmaktadır. Mart ayı burcu özellikleri ve merak ettiğiniz tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Mart ayında doğanlar hangi burçtur?

MART AYI HANGİ BURÇ?

Birbirinden farklı 12 tane burç vardır. Bu burçların her biri ise farklı özelliklere sahiptir. Doğum tarihine göre öğrenebileceğiniz burcunuzun genel özelliklerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Mart ayında doğan bir kişinin burcunu öğrenmek istiyorsanız o kişi;

20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğdu ise BALIK burcu,

21 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında doğdu ise KOÇ burcudur.

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MART AYI BURCU ÖZELLİKLERİ



Balık Burcu Özellikleri

Grup: Su, dişi, negatif, değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün

Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil

Uğurlu Taş: Ay taşı

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: Başak

Şehirler: Londra, Panama

Metal: Platin

Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya

Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak

Koç Burcu Özellikleri

Grup: Ateş/erkeksi/değişken

Yönetici Gezegen: Mars

Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği

Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir

Şanslı Sayı: 9

Şanslı Gün: Salı

Karşıt Burç: Terazi

Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa

Metal: Demir

Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli

Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken