Mart Ayında Hangi Balıklar Yenir? Mart Ayı Hangi Balık Mevsimi?

Mart ayında hangi balıklar yenir sorusu, balığı sıklıkla tüketenlerin merak ettiği bir konudur. Mart ayında hangi balık yenir araştırması sağlık açısından da önemli bir araştırmadır. Mart ayı balık zenginliğinin olduğu bir dönemdir. Peki, Mart ayı hangi balık mevsimi? Ülkemizin denizleri balık açısından son derece zengindir. Mart ayında hangi balık avlanır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mart Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Ülkemiz, 3 tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımadadır. Bu nedenle ülkemiz balık açısından da zengin bir ülkedir. Her mevsimin kendine özel bir balık türü vardır. Mart ayı ise balığın yoğun şekilde avlandığı ve tükendiği bir dönemdir. Özellikle mezgit, gümüş, kalkan, izmarit, kefal, kaya balığı, yayın ve levrek, bu mevsime özgü olan balık türleri arasında sayılır. Söz konusu balık türleri tava, fırın ya da mangal gibi pişirme türleri ile hazırlanabilir. Denizin bulunduğu yerleşim yerlerinde yaygın şekilde bulabileceğiniz balıkların, ülkemizin iç kesimlerine de sevk edildiğini görebilirsiniz.

Mart Ayı Hangi Balık Mevsimi

Mart ayında avlanan balık türleri sadece tuzlu su balıkları ile sınırlı değildir. Ülkemizdeki akarsu ve göllerde de balık avlanır. Mart ayında avlanan tatlı su balıkları içinde sazan ve yayın balığı ön plana çıkar. Son derece lezzetli olan balık türleri sağlık açısından da çok faydalıdır. Bu nedenle en az 2 haftada 1 kez evinizde balık tüketmeniz tavsiye edilir.