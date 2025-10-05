Marul tezgâhından belgesel setine...

Kayseri Bünyan'a bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde yaşayan Öner Çalış (44) maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemese de belgesel çekme hayalinden vazgeçmedi. Çalış, babasının "Boş durma, git marul sat" sözleriyle 17 yaşında seyyar satıcılığa başladı. 6 ay a marul satarak 300 TL biriktiren Öner Çalış, bu parayla siyah-beyaz bir kamera aldı. Babasından gizli düğün videoları çekerek başladığı bu yolculuk, zamanla onu yerel bir televizyon kanalında kameramanlığa taşıdı. 2004'te ise hayalindeki belgeselciliğe başladı. Bugüne kadar çektiği 281 belgesel 13 milyon kez izlenen Öner Çalış "İnsan isterse her şeyi başarır" diyor.