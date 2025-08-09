Marulu beğenmeyen bekçi market çalışanını darp etti!

Adana'a gece bekçisi K.K., marketten marul siparişi verdi. İş yerinde çalışan 15 yaşındaki çırak A.Ç., siparişi eve götürdü. Kısa süre sonra marketi arayan K.K., marulu beğenmediğini ve ürünü iade edeceğini söyledi. K.K., markete gelerek siparişi getiren A.Ç.'yi darp etti. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterinin, ürünü beğenmediği gerekçesiyle çırağını darbettiğini öne süren Ramazan Gündeş, "Gerçekten çok üzücü bir durum. Böyle bir şeyin yaşanmasından inanın hiç mutlu değiliz ama geldi başımıza. Ben bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

ÜRÜNÜ BEĞENMEDİ

Olay Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Ramazan Gündeş'in iddiasına göre; gece bekçisi K.K., marketten marul siparişi verdi. Sipariş, market çırağı A.Ç. tarafından adrese teslim edildi. Kısa bir süre sonra K.K., marketi arayarak gönderilen marulları beğenmediğini söyledi. Ürünü iade edeceğini belirten K.K., iş yerine geldi.

DAYAK KAMERAYA YANSIDI

Markete gelen K.K., bilinmeyen bir nedenle A.Ç. ile tartışmaya başladı. K.K., çırak A.Ç.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Olay iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BEKÇİDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Hem çalışanı hem de yeğeni olan A.Ç.'yi hastaneye götürerek darp raporu alan iş yeri sahibi Ramazan Gündeş, daha sonra 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliğine giderek K.K.'den şikayetçi oldu. Ramazan Gündeş, berberde bulunduğu sırada iş yerine gelen siparişi yeğeninin götürdüğünü söyledi. Müşterinin, ürünü beğenmediği gerekçesiyle yeğenini darbettiğini öne süren Gündeş, "Gerçekten çok üzücü bir durum. Böyle bir şeyin yaşanmasından inanın hiç mutlu değiliz ama geldi başımıza. Ben bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.