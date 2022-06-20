Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi 20 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Kara Kraliçe ile yeni yardımcısı Kali'nin tüm ilham perilerini kaçırmaya başlaması ile ortaya çıkan hikayede nefes kesen bir mücadele sergilenecek. Peki; Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi konusu nedir? Masal Şatosu: Peri Hırsızı filmi oyuncuları kimler?

MASAL ŞATOSU: PERİ HIRSIZI FİLMİ KONUSU

Kara Kraliçe ile yeni yardımcısı Kali tüm ilham perilerini kaçırmaya başlarlar. Neşe, Can, Aslı, Akın ve Bora, Masal Diyarı Kralı'nın çağrısıyla ilham perilerini bulmak için bir serüvene çıkarlar. Çıktıkları bu serüvende kendilerine yardımcı olacak sihirli eşyalar ustası Pastacı'yı bulmak için nefes kesen bir mücadelenin içine girerler.

MASAL ŞATOSU: PERİ HIRSIZI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Burak Kuka

Oyuncular: Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Gülse Göçer, Berkan Hamedi, Ali Magnitou