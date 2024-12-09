Maşallah sana Yiğit Hamza

Henüz 14 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konulan Yiğit Hamza Demir, ailesinin başlattığı yardım kampanyasıyla Kırıkkale'de yayılan bir dayanışma öyküsünün başkahramanı oldu. Yaklaşık 2.5 yıl süren kampanyanın ardından Dubai'de tedavi gören Yiğit Hamza, sağlığına kavuşma yolunda önemli bir adım atarak Kırıkkale'ye döndü. Tedavi sonrası sağlık durumu hızla iyileşen ve tedaviye karşılık veren Yiğit Hamza, hayatında bir ilki yaşadı ve ilk kez salıncakta sallanmanın mutluluğunu tattı. Bu unutulmaz an, yalnızca ailesi için değil, destek veren herkes için bir gurur kaynağı oldu. Demir ailesi, kampanya süresince katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, "Yiğit Hamza, sağlıklı bir geleceğe doğru adım attı. Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek minnetlerini ifade etti. Kırıkkale'nin küçük kahramanı Yiğit Hamza, SMA hastalığıyla mücadele eden diğer çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ediyor.