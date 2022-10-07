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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:24 Son Güncelleme: 7.10.2022 10:24

Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Maske takma cezaları silinecek mi, son durum ne?

Pandemi döneminde maske takma kuralına uymayan vatandaşlara bilindiği üzere para cezası kesilmişti. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; TBMM torba kanun teklifi içerisinde uygulanan bu cezaların affıyla ilgili bir madde de yer aldı. Bu noktada ise “Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemine ekim ayıyla başlamasının ardından torba yasa da görüşülmeye başlandı. Peki, Maske cezaları silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? İşte konuya dair son gelişmeler.

Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Maske takma cezaları silinecek mi, son durum ne?

Maske cezaları affı ile ilgili maddeyi de içeren torba yasa meclisin gündeminde. Pandemi sürecinde kurala uymadığı gerekçesiyle para cezası yazılan vatandaşlar şimdi gözünü "Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek?" sorularının yanıtına çevirdi. Milyonların merakla beklediği konuların yer aldığı torba yasa teklifindeki madde sayısı son anda eklenen maddeler ile 90'a ulaştı. Peki, Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? İşte yanıtı.

MASKE CEZALARI SİLİNİYOR MU?

AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada maske cezası hakkında da gelişmeler bulunuyor. 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara verilen cezaların silineceğiyle ilgili bir madde de yer alıyor.

Yasa teklifinin mecliste kabul edilmesi halinde cezalar silinecek ancak henüz karar çıkmadı. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirisiniz.

Daha önce yaklaşık 100 madde olarak hazırlanan torba teklif daha sonra ikiye bölündü. 52 maddelik ilk torba kanun teklifine son anda önemli maddeler eklendi. Yeni torba kanunda icra borçları, KYK borçları ve yemek bedellerinin nakit verilmesi yer alıyor.

MASKE CEZASI NASIL SORGULANIR?

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Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Maske takma cezaları silinecek mi, son durum ne?
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