Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 Maske takma cezaları silinecek mi, son durum ne?

Maske cezaları affı ile ilgili maddeyi de içeren torba yasa meclisin gündeminde. Pandemi sürecinde kurala uymadığı gerekçesiyle para cezası yazılan vatandaşlar şimdi gözünü "Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek?" sorularının yanıtına çevirdi. Milyonların merakla beklediği konuların yer aldığı torba yasa teklifindeki madde sayısı son anda eklenen maddeler ile 90'a ulaştı. Peki, Maske cezası silindi mi, af geldi mi, ne zaman gelecek? İşte yanıtı.
MASKE CEZALARI SİLİNİYOR MU?
AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada maske cezası hakkında da gelişmeler bulunuyor. 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara verilen cezaların silineceğiyle ilgili bir madde de yer alıyor.
Yasa teklifinin mecliste kabul edilmesi halinde cezalar silinecek ancak henüz karar çıkmadı. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirisiniz.