Giriş Tarihi: 24.03.2026 15:11

Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdılar, ardından servet istediler! Antalya'da 60 milyonluk şantaj iddiası

Antalya’nın Kepez İlçesi'nde film sahnelerini aratmayan saldırı düzenlendi. Kar maskeli şüpheliler gözlerine kestirdikleri aracı takibe alıp kurşun yağmuruna tutarken olayın ardından gelen telefon ise olayın boyutunu değiştirdi. İstenen rakam ise dudak uçuklattı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kepez ilçesinde Y.A., polisi arayıp, plakasız motosiklet kullanan yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından uzun süre aracının takip edildiğini ve pompalı av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını belirtip şikayetçi oldu. Y.A., olayın ardından yabancı bir numaradan aranarak saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiğinin söylendiğini, bunun bir uyarı olduğunu belirtilerek kendisinden 60 milyon TL istendiğini ifade etti.



EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



DETAYLAR ZİNCİRLEME SUÇUN PLANLI OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Şüphelilerin, silahlı suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendi. Silahlı saldırı eyleminde motosiklet ve silah ayarlayarak olay öncesi keşif yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz