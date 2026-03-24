Maskeli saldırganlar kurşun yağdırdılar, ardından servet istediler! Antalya’da 60 milyonluk şantaj iddiası

Kepez ilçesinde Y.A., polisi arayıp, plakasız motosiklet kullanan yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından uzun süre aracının takip edildiğini ve pompalı av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını belirtip şikayetçi oldu. Y.A., olayın ardından yabancı bir numaradan aranarak saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiğinin söylendiğini, bunun bir uyarı olduğunu belirtilerek kendisinden 60 milyon TL istendiğini ifade etti.