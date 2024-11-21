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Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:39

Maskeli soyguncu ev sahibine bıçak dayayarak kendi hesabına 70 bin TL havale yaptırdı: Son hamlesi ise şaşkına çevirdi!

Isparta’da meydana gelen akılalmaz olayda gasp amacıyla eve giren hırsız ev sahibinin boğazına bıçak dayayarak kendi hesabına 70 bin TL havale yaptırdı. Olayın ardından sırra kadem basan hırsızın yaptığı son hamle şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

İHA
Maskeli soyguncu ev sahibine bıçak dayayarak kendi hesabına 70 bin TL havale yaptırdı: Son hamlesi ise şaşkına çevirdi!

Olay, 14 Kasım'da Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.'nin evine giren yüzü maskeli bir şüpheli, boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerinde parayı zorla mobil bankacılık yoluyla havale ettirdi. Gaspçı, olayın ardından kayıplara karıştı.

AYNI ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Ancak, aynı şüpheli 18 Kasım'da yeniden C.S.'nin evine gelerek aynı yöntemle gasp yapmaya çalıştı. C.S. odasına kilitlenerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerinden kaçan gaspçı, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iz takip edilerek tespit edildi. B.K., A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler, saklandıkları adreslerde yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp çetesinin ikinci saldırıyı engelleyen C.S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Maskeli soyguncu ev sahibine bıçak dayayarak kendi hesabına 70 bin TL havale yaptırdı: Son hamlesi ise şaşkına çevirdi!
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