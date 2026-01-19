Haberler Yaşam Haberleri Maskeli soyguncular 1 buçuk milyonluk altınla kayıplara karıştı
Giriş Tarihi: 19.01.2026 19:49

İstanbul Kağıthane'de gece saatlerinde maskeli 3 şüpheli kuyumcudan 1 buçuk milyon liralık altını alarak kayıplara karıştı.

Yaşam
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yüzleri maskeli 3 kişi, kapısını kırdıkları kuyumcuya girdi. Şüpheliler,altınların bulunduğu dolapları açarak yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Gece saatlerinde meydana gelen soygun sonrasında Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için işyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kuyumcuya giren yüzleri maskeli 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri torbalara altınları doldurduktan sonra kaçtıkları anlar yer alıyor.

