Maskeli soyguncular 1 buçuk milyonluk altınla kayıplara karıştı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yüzleri maskeli 3 kişi, kapısını kırdıkları kuyumcuya girdi. Şüpheliler,altınların bulunduğu dolapları açarak yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurarak kaçtı.
GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI
Gece saatlerinde meydana gelen soygun sonrasında Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için işyerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.