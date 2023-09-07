MASKO’da yaralar sarılmaya çalışılıyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde salı günü akşam üzeri başlayan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanmıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği felakette birçok iş yeri ve evde maddi hasar meydana gelmişti.

MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde ise istinat duvarının çökmesi ile sel suları iş yerlerine girmişti. Basınç nedeniyle patlayan iş yeri camlarıyla birlikte mobilyalar su içinde kalmıştı. Kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde dün esnaf ve ekipler tarafından temizlik yapıldı.

İş yerlerini tek tek gezen ekipler hasar tespiti de yaptı. Bazı iş yerlerinde ise vidanjör yardımıyla su tahliyeleri devam ediyor.

İş yerinde 17 milyon TL hasar olduğunu dile getiren Barış Hamurcu, "Bir önceki gün gece 00.00 civarında su baskınından dolayı bir haber geldi. İlerdeki istinat duvarı yıkıldığı için su tamamen burada toplanıyor. Bazı iş yerlerinde su seviyesi 2 metreye kadar yükselmiş. Bu sokakta bodrum katı olan 3-4 iş yeri var. Bizim de bodrum katı olduğu için su tamamen aşağıda toplanıyor.

Aşağıda insan boyunda su vardı. Yarısını boşalttık, yarısı kaldı. Onun için de vidanjör bekliyoruz. Bu kattan ve bodrum kattan çıkan ürünler tamamen çöp oldu. Dün tutulan tutanakta 17 milyon TL hasar tespiti yapıldı. Hem zabıta ekipleri hem MASKO yönetimi ve OSB'den gelip kontrol ettiler. Üç farklı tutanak tutuldu. Burası afet olarak geçecek diyorlar. Biz can sağlığı olsun diyoruz. En azından insan kaybı yok burada. Çünkü ilk gece iki kişi boğulma tehlikesi yaşamış" dedi.