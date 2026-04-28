Maslak’ta yunus polisi şüphelenip açtı: POS cihazındaki ’kağıt bitti’ yazısı her şeyi ortaya çıkardı!

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sarıyer Maslak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti. Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti.