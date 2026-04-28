Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:21

Maslak'ta yunus polisi şüphelenip açtı: POS cihazındaki 'kağıt bitti' yazısı her şeyi ortaya çıkardı!

Maslak'ta motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine park halindeki takside bulunan 3 kişiyi kontrol etti. Araçta yapılan incelemede POS cihazının ekranında çıkan 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polisin dikkatini çekti. Cihazın fiş bölümünde yapılan incelemelerde 4 parça halinde 9 gram kokain ele geçirildi. Takside bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Olay, 21 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sarıyer Maslak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, şüphe üzerine park halindeki araçta bekleyen 3 kişiyi kontrol etti. Bu sırada araçta bulunan POS cihazının ekranındaki 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polislerin dikkatini çekti.

'KAĞIT BİTTİ' YAZAN POS CİHAZINDA KOKAİN BULUNDU

Ekipler, cihazın fiş bölümünü kontrol ettiğinde 4 parça halinde toplam 9 gram kokain ele geçirdi. Bunun üzerine araçta bulunan Enescan A. (22), Mehmet Adnan B. (56) ve Ferhat B. (21) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 9 bin 500 lira nakit para, 800 dolar ve 20 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SARIYER

