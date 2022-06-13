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Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:37

Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon tarihi!

Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon tarihi!

MasterChef 2022 için TV8’de çalışmalar tamamlandı. Yeni sezonda yarışmacıların kim olacağı ve jüri üyelerinde değişiklik olup olmayacağı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Programa dair ilk fragmanın yayımlanmasıyla “Masterchef ne zaman başlıyor” sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl her hafta farklı yemeklerle takip edilen yarışma farklı şehirlerde de program gerçekleştirmişti. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yemek yarışması hakkında merak edilenler…

Masterchef 2022 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İyi bir şef olmak için yarışmaya katılan adaylar her hafta zorlu bir eleme potasından geçiyor. Programla birlikte farklı yemekler de görücüye çıkıyor. Bu noktada "Masterchef ne zaman başlıyor" sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sezon jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardı. Bu sezon kadroda değişiklik olup olmadığı merak konusu. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında Masterchef tanıtımı görücüye çıktı. Genel bir tanıtımla yakında ekranlara geleceği duyurulan yemek programının başlangıç tarihi belli oldu mu?

Masterchef'in ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. Fragman "Yakında" etiketiyle izleyenlerle paylaşıldı. Programın yaz aylarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

MASTERCHEF YENİ SEZON YARIŞMACILARI VE JÜRİ ÜYELERİ

Masterchef yeni sezon yarışmacıları programın ilk bölümüyle birlikte belirlenmeye başlayacak. Jüri üyeleri konusunda Mehmet Şef'in kadroda ayrıldığı haberi çıksa da kendisi programa devam edeceğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

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Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon tarihi!
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