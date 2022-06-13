Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon tarihi!

Masterchef 2022 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İyi bir şef olmak için yarışmaya katılan adaylar her hafta zorlu bir eleme potasından geçiyor. Programla birlikte farklı yemekler de görücüye çıkıyor. Bu noktada "Masterchef ne zaman başlıyor" sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sezon jüri üyeleri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardı. Bu sezon kadroda değişiklik olup olmadığı merak konusu. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar…