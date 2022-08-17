TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı. detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef son bölümde ana kadroya giren isim ve tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi. Zorlu 2 etapta yemek hazırlayan isimler ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.
Jüri şeflerin ilk etapta yapılan ürünleri tatmasının ardından en başarılı yarışmacılar seçilerek 2. Etaba geçildi.
TV8'de yayınlanan MasterChef son bölümde ilk etabı başarıyla geçen yarışmacılar 2. etapta seçilen ana ürünle en başarılı yemeği yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti.
Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Dilan oldu.