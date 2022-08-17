Haberler Yaşam Haberleri MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? İşte önlüğü alan isim
Giriş Tarihi: 17.8.2022 00:14 Son Güncelleme: 17.8.2022 00:14

MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? İşte önlüğü alan isim

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girecek olan yarışmacı için 2 etaplı bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunların ardından en başarılı isim ana kadroya girmeye hak kazandı. Yarışmaya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? İşte önlüğü alan isim

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı. detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde ana kadroya giren isim ve tüm detaylar şöyle;



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi. Zorlu 2 etapta yemek hazırlayan isimler ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan ilk etap oyununda dünya mutfağından bir lezzet Chili Con Carne yemeğini en başarılı yapmak ve 2. Etaba seçilecek 6 yarışmacının arasında olmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterdi.



MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Jüri şeflerin ilk etapta yapılan ürünleri tatmasının ardından en başarılı yarışmacılar seçilerek 2. Etaba geçildi.



TV8'de yayınlanan MasterChef son bölümde ilk etabı başarıyla geçen yarışmacılar 2. etapta seçilen ana ürünle en başarılı yemeği yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Dilan oldu.

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MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? İşte önlüğü alan isim
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