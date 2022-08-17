TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı. detayları öğrenmek isteyenler ise MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde ana kadroya giren isim ve tüm detaylar şöyle;