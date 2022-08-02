MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında 16 kişilik yarışmacı kadrosu kabak çiçeği dolması yapmak için mücadele verdi. Şeflerin verdikleri süre sonunda turu geçen isimler Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze oldu.

Başarılı olan 8 yarışmacıdan ikinci etapta şefler bu kez kirazla yaratıcı bir Yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara bu turda da şefler tabakları hazırlamalarını için 40 dakika süre verdi.