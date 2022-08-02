MasterChef Türkiye'de ana kadroya yarışmacı seçmek için final turu heyecanı yaşanıyor. Daha önceki iki eleme turundan başarıyla geçen 16 yarışmacı adayı tüm hünerlerini sergilediler. İlk etapta kabak çiçeği dolması yapılmış olup kazanan isimler belirlendi ve MasterChef ana kadroya giren ilk isim açıklandı. Peki; MasterChef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 1 Ağustos MasterChef'te ilk finalist kim oldu, ana kadro kaç kişi?
MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İLK İSİM KİM?
MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında 16 kişilik yarışmacı kadrosu kabak çiçeği dolması yapmak için mücadele verdi. Şeflerin verdikleri süre sonunda turu geçen isimler Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze oldu.
Başarılı olan 8 yarışmacıdan ikinci etapta şefler bu kez kirazla yaratıcı bir Yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara bu turda da şefler tabakları hazırlamalarını için 40 dakika süre verdi.
ELEME TURU NASIL OLACAK?
Final turu öncesi yarışmacı adaylarına açıklama yapan Somer Şef 16 kişilik yarışmacı adayları arasından her gün bir ismin ana kadroya seçileceğini söyledi. 3. turun 6 gün devam edeceğini belirten Somer Şef kazananların balkona çıkıp kadroya garantileyeceğini ifade etti.