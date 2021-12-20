Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 01:43 Son Güncelleme: 20.12.2021 01:43

MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, aslen nereli?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde elenerek yarışmadan ayrılan MasterChef Araz Aknam ile ilgili detaylar merak edilerek “MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Masterchef 2021 son bölümde elenen Araz Aknam ile ilgili detaylar merak konusu olarak "MasterChef Araz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna çıkan Araz Aknam, 30 yaşında ve İran Azerisi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Araz Aknam, İran'da 10 sene yaşamış. İnşaat mühendisi olan yarışmacının herhangi bir mutfak deneyimi olmamış.

Mutfak onun için bir hobi olduğunu fakat hobilerini çok ciddiye aldığını söyledi. Küçük yaşlardan beri mutfağın içinde olan ve ilgisi olan Araz Aknam, Los Angeles'ta sekiz sene yaşamış. Amerikan futbolu oynuyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Araz kimdir? MasterChef Araz Aknam kaç yaşında, aslen nereli?
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